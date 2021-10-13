Банк России установил официальные курсы валют на 14 октября.

Курс доллара упал на 2,24 копейки, составив 71,8577 рубля (71,8801 рубля на 13 октября). Курс евро снижен на 09,06 копейки до 83,0028 рубля (83,0934 рубля на 13 октября).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 13:30 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 71,83 рубля (плюс 2 копейки к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 83,05 рубля (плюс 22 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 71,75—71,92 рубля за доллар и 82,91—83,06 рубля за евро.