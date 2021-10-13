Пандемия коронавируса заставила население изменить модель поведения на валютном рынке: россияне стали покупать существенно больше валюты на бирже. На это обращает внимание Банк России в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» .

Регулятор отмечает две тенденции, наблюдавшиеся с момента реализации эпидемических рисков в прошлом году. С одной стороны, ограничения привели к практически полному прекращению туристических поездок: в России число выездных турпоездок в 2020 году уменьшилось в 3,7 раза по сравнению с 2019 годом, пассажирооборот (внутренний и международный) — на 47,5%. Возможности использования иностранной валюты в туристических целях сократились — соответственно, сократился и спрос. «В 2021 году ситуация не восстановилась: общее количество туристических поездок в зарубежные страны уменьшилось по отношению к аналогичному периоду 2020 года — с 7,1 млн до 5,9 млн», — констатируют в ЦБ.

Данные банков подтверждают, что чистая покупка инвалюты физическими лицами в 2020 году (за исключением ноября — декабря) была почти вдвое меньше, чем в 2019-м. «Динамика нетто-покупок в 2021 году близка к профилю прошлого года, поэтому можно сделать вывод, что покупки иностранной валюты через банки не восстановились относительно доковидного периода», — рассуждает Центробанк.

С другой стороны, на фоне низких процентных ставок и расширения инвестиционных возможностей частные лица повысили активность на финансовом рынке. Торговля на бирже становится более доступной для массового инвестора, а открытие брокерского счета позволяет физлицам в том числе совершать операции с иностранной валютой. Кроме того, частные инвесторы, помимо российских бумаг, стали интересоваться иностранными — это также фактор спроса на валюту.

«В результате роста торговой активности на биржах в постковидный период наблюдается значительное повышение спроса частных инвесторов на иностранную валюту. В этом году спрос физических лиц на иностранную валюту на Московской бирже превышает показатели за сопоставимый период прошлых лет и в целом уже превысил объем нетто-покупок за 2020 год», — говорится в обзоре ЦБ.

По мнению регулятора, эта динамика может объясняться, во-первых, увеличением вложений российских частных инвесторов в иностранные ценные бумаги в постковидный период: за три квартала текущего года физлица направили на покупку иностранных бумаг 6,3 млрд долларов против 6,4 млрд за весь прошлый год, при этом такие покупки могли сопровождаться конверсией рублевых сбережений в валюту.

«Во-вторых, рост биржевого спроса на иностранную валюту может быть обусловлен перемещением части спроса с внебиржевого рынка. После выхода на биржевой рынок часть физических лиц, которая ранее приобретала иностранную валюту через банки, могла начать совершать сделки покупки иностранной валюты через брокерские счета <…>. Таким образом, рост активности физических лиц на фондовом рынке мог стать фактором повышения нетто-покупок валюты на бирже», — отмечается в «Обзоре рисков финансовых рынков».

Впрочем, хотя совокупный объем покупок иностранной валюты физлицами на биржевом и внебиржевом рынках за первые девять месяцев 2021 года больше, чем за аналогичный период 2020-го, доковидные показатели еще не достигнуты.



«Основное изменение произошло в структуре покупок: теперь больший объем иностранной валюты физические лица приобретают на бирже, а не через банки. Это способствует большей прозрачности курсообразования, повышению эффективности и ликвидности биржевого валютного рынка. В то же время рост участия физических лиц в биржевых торгах в дальнейшем может стать фактором усиления волатильности валютного курса в периоды нестабильной экономической конъюнктуры», — заключает регулятор.