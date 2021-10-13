Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Промсвязьбанка до уровня «АА+(RU)», прогноз — «стабильный», сообщило АКРА.

Как пояснили в агентстве, кредитный рейтинг Промсвязьбанка повышен вследствие изменения оценки вероятности предоставления экстраординарной поддержки, что обусловлено фактическим и ожидаемым увеличением масштабов бизнеса банка и объемов операций в рамках законодательно определенного специфического для ПСБ функционала. Также учтены регулярное увеличение государством капитала банка и рост объемов средств предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые обслуживаются в ПСБ.

В частности, в агентстве отметили, что в период с середины 2019 года по конец первого полугодия 2021-го доля контрактов гособоронзаказа на обслуживании банка выросла с 30% почти до 70%. При этом число клиентов данного сегмента на обслуживании увеличилось более чем в два раза. За этот период объем средств юридических лиц, привлеченных ПСБ, увеличился почти на 1 трлн рублей, значительная часть которых сформирована средствами компаний оборонно-промышленного комплекса.

По данным АКРА, ПСБ демонстрирует значительный прирост по основным объемным показателям деятельности, в частности активы, собственные средства и остатки на счетах клиентов за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021-го увеличились более чем на 40%. Активы ПСБ составили около 3% активов банковского сектора, доля средств корпоративных клиентов превысила 4%, а доля предоставленных им кредитов — 3%.

Бизнес-профиль Промсвязьбанка в АКРА оценили как умеренно сильный.

«Стратегия банка выглядит достаточно агрессивной, что продиктовано статусом ПСБ как опорного для ОПК банка страны и его стремлением сохранить свои позиции в традиционных сегментах банковской деятельности. Кроме того, ПСБ активно участвует в сделках M&А. В частности, в 2021 году было завершено присоединение Роскосмосбанка, а в ближайшие 1,5 года к ПСБ должен быть присоединен МИнБанк. Агентство оценивает вероятность поглощения банком в среднесрочной перспективе иных кредитных организаций как достаточно высокую», — сказано в комментарии.

В АКРА прогнозируют сохранение принятой бизнес-модели Промсвязьбанка на горизонте 12—18 месяцев, отмечая, что к снижению нынешнего рейтинга может привести потеря акционерного или операционного контроля над ПСБ со стороны государства, а также существенное снижение уровня значимости банка для государства.