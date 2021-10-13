«Сбер» предлагает новый продукт для бизнеса: платформа «InSales: онлайн-продажи» позволяет предпринимателям без помощи программистов создать готовый сайт для продажи товаров или услуг с возможностью выгрузки на маркетплейсы и в социальные сети. Об этом в среду объявили в СберБанке.

Чтобы воспользоваться опцией, владелец бизнеса должен загрузить свой каталог товаров в личный кабинет из любой учетной системы или добавить данные вручную. Затем необходимо выбрать готовый дизайн шаблона и настроить требующиеся интеграции (например, с логистическими компаниями, сервисами оплаты, системами учета и 1С, CRM-системами и телефонией) — на платформе имеется более 300 готовых модулей и интеграций.

«С помощью «InSales: онлайн-продаж» пользователь может разместить свой каталог товаров на Ozon, Wildberries, Instagram, в соцсети «ВКонтакте», в «СберМегаМаркете», на «Яндекс.Маркете», AliExpress и Avito. Заказы с разных платформ легко обрабатывать благодаря встроенной системе обработки заказов в одном окне и коммуницировать с покупателями через мессенджеры и социальные сети», — отмечает директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» СберБанка Анна Лоевская.

В банке напоминают, что на платформе по управлению онлайн-торговлей InSales существует возможность добавлять авторизацию по «Сбер ID». Подключить сервис предприниматели могут в личном кабинете. «Специальный виджет будет добавляться в два клика, владельцам интернет-магазинов не потребуется подписывать дополнительные юридические документы и соглашения», — указывают в «Сбере».



Кроме того, «Сбер» добавил в InSales рассрочку с беспроцентным периодом в 30 дней. «Деньги на развитие бизнеса можно получить онлайн в формате 24/7. Предложение доступно для текущих и новых клиентов InSales», — уточняют в банке.