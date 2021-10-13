Президент России Владимир Путин считает «вполне возможным», что нефть будет стоить 100 долларов за баррель. Об этом он заявил во вторник, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели.

«Вполне возможно. Сейчас она [нефть] растет в цене. Мы имеем в виду Россию», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия не допускает резких скачков цен на нефтяном рынке. «Мы делаем все возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно. Не допускаем резких скачков цен», — добавил президент.

При этом резкие скачки цен на нефтяном рынке не в интересах России, отметил глава государства. По его словам, Россия не стремится сдерживать добычу нефти так, чтобы цены на нефтяных рынках подскочили до небес.