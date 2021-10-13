В 2022 году будут подписаны соответствующие международные конвенции и внесены изменения в национальные законодательства государств-участников. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов на заседании бюро правления РСПП, где с бизнесом обсуждались нюансы налоговых изменений в этой сфере.

«Мы сейчас активно ведем переговоры о новом пакете мер по обложению международных групп компаний. Речь идет о площадке G20, министров финансов G20, и о площадке ОЭСР. Действительно, в настоящее время процесс находится в активной стадии проработки, планируется, что в следующем году мы должны подписать соответствующее соглашение, принять национальное законодательство. Начиная с 2023 года пакет по реформе международных групп компаний должен вступить в силу», — сказал он.

Министр отметил, что актуальность данного вопроса связана с тем, что ряд стран уже начали вводить локальные решения в области налогообложения таких групп компаний, в первую очередь это затронуло цифровые компании.