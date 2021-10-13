Минэкономразвития России намерено обязать многофункциональные центры с 1 января 2022 года предоставлять гражданам возможность проводить денежные операции через Национальную систему платежных карт, являющуюся оператором платежной системы «Мир». Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

«В многофункциональном центре должно быть организовано предоставление заявителям возможности совершения операций с использованием национальных платежных инструментов в рамках Национальной системы платежных карт», — говорится в документе. Предполагается, что возможность появится с 1 января 2022 года.

Проект постановления разработан по итогам проведенного министерством мониторинга возможности уплаты госпошлины и совершения иных платежей за предоставление госуслуг в офисах МФЦ в регионах России, сообщается в пояснительной записке к документу. В результате проведенного анализа МЭР выявило случаи некачественного обслуживания заявителей при уплате ими госпошлины или плате с использованием наличных денежных средств.

«В соответствии с проведенным анализом правоприменительной практики, необходимость изменения правового регулирования обусловлена сложившейся практикой организации предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ», — отмечается в пояснительной записке.

В пресс-службе МЭР пояснили, что сегодня регионы сами устанавливают порядок оплаты госуслуг в МФЦ, в результате чего «в ряде случаев есть практика возвращения сдачи на лицевой счет сотового телефона, причем не в полном объеме — часть средств удерживается за «дополнительные услуги». Разработанный министерством документ должен на федеральном уровне обязать регионы устанавливать банковские терминалы в МФЦ для безналичной оплаты, в том числе с использованием карты «Мир».



«Минэкономразвития предлагает унифицировать правила оплаты госуслуг в МФЦ и для этого обязать регионы организовать в МФЦ оплату безналичными платежами. Это позволит повысить доступность госуслуг и сделает систему оплаты более удобной для граждан», — говорится в пресс-релизе МЭР.