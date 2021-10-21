Страховые компании «Ренессанс Страхование» и «Ингосстрах»запустили новые программы лечения критических заболеваний. В основном лечение происходит в России, а при необходимости и за рубежом, сообщили страховщики.

В частности, программа «Ренессанса» гарантирует лечение онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, нейрохирургию и пересадку костного мозга. Как уточняют в компании, в нее входит все необходимое для лечения: от консилиума для подтверждения диагноза до оплаты передовых высокотехнологичных методов лечения, расходных материалов и медикаментов и постоперационного наблюдения. Включены также необходимые дополнительные услуги: оплата перелета, проживание в стационаре сопровождающего.

«Как правило, лечение критических заболеваний не покрывается по добровольному медицинскому страхованию, — комментирует директор управления продуктового менеджмента и поддержки продаж ДМС компании «Ренессанс Страхование» Светлана Базаренко. — А социально ответственные компании заинтересованы в первую очередь в защите своих сотрудников именно от таких опасных заболеваний, чтобы не оставить их один на один со смертельной болезнью. На быструю помощь по ОМС, к сожалению, не всегда можно рассчитывать — это квоты, очереди и ожидание, нередко дополнительные траты на услуги и медикаменты».

Ассистансом выступает израильская компания «Маданес», которая имеет многолетний опыт организации помощи в России и по всему миру. В релизе поясняется, что это особенно важно для тех случаев, когда требуется помощь зарубежной клиники. В основном лечение по программе происходит в России, но, например, в случае необходимости трансплантации костного мозга оптимальные для пациента варианты часто предлагают за рубежом, добавили в компании.

«Важное отличие новой программы — полнота покрытия и ее ориентированность на пациента. Она защищает практически от всех наиболее распространенных опасных сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также заболеваний мозга. В программе нет искусственных ограничений. Например, если верификация онкологического диагноза невозможна с помощью гистологии или цитологии, достаточно клинического подтверждения. При этом сумма оплачиваемых расходов составляет до 6 миллионов рублей (по трансплантации мозга — до 30 миллионов). Стоимость на одного застрахованного в зависимости от среднего возраста сотрудников и наполнения программы составляет от 600 рублей до 6 тысяч на человека в год для коллектива из 50 человек», — отмечает Светлана Базаренко.

Компания «Ингосстрах» предлагает клиентам воспользоваться новым страховым продуктом «ОнкоМед». В рамках программы компания обеспечивает лечение злокачественных новообразований и критических заболеваний на территории Российской Федерации, а также в странах Евросоюза и в Южной Корее.

Клиенты «Ингосстраха» могут выбрать одну из двух программ: «ОнкоМед. Лечение в РФ» или программы страхования с лечением за рубежом. При наступлении страхового случая полис «ОнкоМед. Лечение в РФ» гарантирует проверку диагноза и экспертное сопровождение с соответствующими консультациями по подбору клиник и программ лечения. Если лечение пациента невозможно по месту проживания — отсутствует необходимое оборудование, нет подходящего специалиста или не хватает места в стационаре — «Ингосстрах» организует и оплатит проезд до места лечения в пределах РФ, включая проживание в гостинице и трехразовое питание, а также возвращение обратно. В случае летального исхода во время поездки на лечение или во время лечения в другом городе компания обеспечит репатриацию застрахованного лица.

Полис «ОнкоМед» с лечением в РФ также гарантирует клиенту организацию психологической и юридической поддержки при выявлении злокачественного новообразования. Возраст страхователя может составлять от 0 до 64 лет включительно, а стоимость полиса на один год начинается от 7 000 рублей и зависит от лимитов страховой суммы.

Программы страхования с лечением за рубежом предполагают организацию поездки до места получения медицинской помощи, обеспечение лечения и проживание для застрахованного лица и одного сопровождающего. Кроме этого, при постановке диагноза «преинвазивное злокачественное новообразование» компания выплатит клиенту 1 500 евро, а при нахождении в стационаре за рубежом оплатит 100 евро за каждый день стационарного лечения, но не более четырех недель по страховому случаю.

В рамках такого полиса также предусмотрена выплата 15 000 евро в случае невозможности или отказа от поездки на лечение за границу.

Клиент может выбрать программу с лечением в странах Евросоюза (за исключением Швейцарии) и Южной Корее не только по поводу злокачественного новообразования, но также кардиохирургические операции, операции на головном мозге, пересадку органов.