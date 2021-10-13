Объем внешнего долга РФ на 1 октября 2021 года составил 489,2 млрд долларов. Такую оценку представил Банк России, уточнив, что с начала текущего года показатель увеличился на 21,9 млрд долларов, или 4,7%.

«Определяющую роль в динамике показателя сыграло получение Россией в III квартале сего года специальных прав заимствования в размере 17,5 млрд долларов США, предоставление которых странам в соответствии с установленными МВФ подходами отражается в составе внешнего долга центрального банка», — поясняет регулятор.

В сообщении уточняется, что долговые обязательства органов государственного управления увеличились за январь — сентябрь на 2,5 млрд долларов, до 67,8 млрд, в результате роста объема инвестиций нерезидентов в суверенные ценные бумаги, номинированные в российских рублях.



При этом иностранные долговые обязательства частного сектора за период с начала года практически не изменились: увеличение задолженности банков перед нерезидентами на 5,8 млрд долларов, до 77,9 млрд, было частично нивелировано сокращением внешнего долга прочих секторов на 4,9 млрд — до 312 млрд долларов.