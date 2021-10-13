Торги на рынке акций Московской биржи с 6 декабря этого года будут начинаться в 6:50. Об этом сообщила в среду торговая площадка, напомнив, что сейчас они проводятся с 9:50 до 23:50. «Таким образом, после запуска утренней сессии торги на рынке акций будут длиться 17 часов», — говорится в сообщении.

Мосбиржа подчеркивает, что с увеличением длительности торгов клиенты из Сибири и с Дальнего Востока, а также из Азиатского региона получат возможность участвовать в них в более удобное время. «Участники рынка смогут быстрее реагировать на изменения мировой рыночной конъюнктуры и реализовывать дополнительные торговые и арбитражные возможности в утренние часы», — подчеркивается в релизе.

С 13 октября для участников торгов начинается тестирование утренней сессии.

Кроме того, с 6 декабря для повышения эффективности ценообразования на валютном рынке запускается аукцион открытия, который будет проводиться с 6:50 до 7 утра по всем спот-инструментам. «Аукцион открытия поспособствует формированию более репрезентативной цены открытия и снижению риска искусственного завышения или занижения рыночной цены», — поясняет биржа, уточняя, что с 2015 года аукцион открытия также действует на фондовом рынке.



Мосбиржа напоминает, что ранее уже были предприняты шаги по увеличению времени доступности рынков для инвесторов. Так, с 1 марта 2021 года торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке начинаются в 7 утра и длятся до 23:50. На рынке облигаций с 27 сентября доступна вечерняя сессия.