Россия по итогам 2021 года может выйти на серьезный и даже рекордный рост экономики, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.

«Вся экономика работает ритмично. <…> Мы по итогам этого года можем выйти на серьезный рост ВВП, рекордный, на самом деле», — сказал глава государства.

Официальный прогноз Минэкономразвития в базовой версии предполагает рост экономики России на 4,2% в текущем году, в 2022—2023 годах — на уровне 3%.