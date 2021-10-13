Россия по итогам 2021 года может выйти на серьезный и даже рекордный рост экономики, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
«Вся экономика работает ритмично. <…> Мы по итогам этого года можем выйти на серьезный рост ВВП, рекордный, на самом деле», — сказал глава государства.
Официальный прогноз Минэкономразвития в базовой версии предполагает рост экономики России на 4,2% в текущем году, в 2022—2023 годах — на уровне 3%.
МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России до 4,7% в 2021 году
МВФ пересмотрел прогноз по росту ВВП России в 2021 году в сторону улучшения — с 4,4%, ожидавшихся в июле, до 4,7%. Об этом говорится в докладе МВФ World Economic Outlook («Мировое экономическое положение»).