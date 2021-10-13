Российские власти фиксируют проблемы в экономике страны и очень переживают из-за падения доходов населения. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Да, у нас есть проблемы в экономике, — указал Путин. — У нас, как и во всем мире, упали доходы населения. Мы очень переживаем на этот счет и выстраиваем свою работу таким образом, чтобы достигать темпов экономического роста и качества этого роста, чтобы это все привело к росту доходов населения».

Президент подчеркнул, что такая работа требует много времени и большого внимания, административных и финансовых ресурсов. «Пока мы не достигаем общего результата. Понимая, где что происходит, где люди особенно нуждаются в поддержке государства, мы это делаем целевым образом, обеспечивая дополнительные доходы семей с детьми, пожилых граждан, — продолжил Путин. — Мы это делаем все точечно и достаточно эффективно».

Путин поручил подготовить дополнительные предложения по соцподдержке россиян Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить дополнительные предложения по мерам социальной поддержки россиян. Об этом он заявил во вторник на встрече с депутатами Госдумы восьмого созыва, передает ТАСС.



Глава государства констатировал, что инфляция в стране выросла больше, чем ожидалось. При этом Россия, в отличие от некоторых зарубежных стран, «не печатает деньги, как фантики», добавил он.

Путин также сообщил, что накануне встретился с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной и обсудил с ней финансовую политику РФ. «Но мы — часть мировой системы, — обратил внимание президент. — У нас больше чем на 7,5% подросли цены на продовольствие, мы это знаем, но цены на продовольствие в мире <...> подросли в силу разных обстоятельств, в том числе в результате того, что происходит на мировых рынках энергоресурсов».



Как отметил Путин, у России есть свои проблемы, власти страны работают над их решением. Глава государства также выразил уверенность, что при поддержке россиян эти проблемы будут устранены.