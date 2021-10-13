Основная фондовая сессия в РФ завершилась в среду снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,47% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 243,92 пункта. Индекс РТС опустился на 0,79% — до отметки 1 855,11.

Акции «Магнита» подешевели на 1,58%, «Газпрома» — на 1,44%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,86%, Московской биржи — на 0,82%, МТС — на 0,35%. Бумаги «Полюса» выросли в цене на 3,54%, «Норникеля» — на 0,63%, СберБанка — на 0,43%, «Яндекса» — на 0,42%, Mail.ru — на 0,33%.



«Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе, не получив значительной поддержки от внешних факторов», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

По ее мнению, «при улучшении внешнего фона рынок вполне будет готов возобновить восходящее движение и за последние два дня снял краткосрочную перекупленность».

В числе прочего Кожухова отмечает, что «на отечественных фондовых площадках все более интересными становятся бумаги золотодобытчиков, которые получат очередной импульс к росту при закреплении драгоценного металла выше 1 800 долларов за унцию».



«Дальнейшая динамика рынка будет определяться внешним фоном и ценами на нефть, которые, как мы ожидаем, завтра могут продолжить снижение. Ожидаем очередных попыток тестирования индексом [Мосбиржи] уровня 4 200 пунктов», — пишет в свою очередь ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов.

