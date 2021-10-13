Рубль подешевел к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,09 рубля, что на 28 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил около 83,38 рубля (плюс 55 копеек).



В ходе сессии было проведено почти 37 тыс. сделок с долларом на 2,4 млрд долларов и 7,5 тыс. сделок с евро на 475 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 71,75—72,14 рубля за доллар и 82,91—83,46 рубля за евро.

«В среду днем американский доллар преимущественно терял позиции на валютных площадках развивающихся рынков и против корзины основных мировых валют. С выходом данных по инфляции в США во второй половине дня USD лишь усилил падение по индексу DXY, однако на развивающихся рынках смог улучшить свои позиции», — отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко, уточняя, что «американская инфляция в сентябре оказалась несколько выше ожиданий участников рынка как в помесячном (0,4% против 0,3%), так и в годовом выражении (5,4% против 5,3%)».

По его словам, определенное давление на российскую валюту оказывали в среду котировки нефти. «Стоимость марки Brent снижалась не столь значительно (минус 0,8%), однако в целом такое снижение было максимальным за последние пять торговых сессий», — указывает эксперт.

