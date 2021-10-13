Рейтинговое агентство S&P Global Ratings предприняло позитивные рейтинговые действия в отношении 14 российских банков, а также ряда связанных с ними организаций. Решение обусловлено уменьшившимися, по мнению агентства, экономическими рисками для банковского сектора.

Так, банку «Союз» долгосрочные кредитные рейтинги эмитента повышены до уровня «BB-» с «B+» со «стабильным» прогнозом.

Оценка собственной кредитоспособности «Союза» повышена до «b+» с «b»: по мнению аналитиков, банк получит преимущества благодаря улучшению операционной среды, которое приведет к повышению его доходов при более низкой стоимости риска благодаря постепенному улучшению качества активов. В S&P прогнозируют, что «Союз» сможет поддерживать комфортные запасы капитала, несмотря на умеренное давление из-за ожидаемого увеличения взвешенных по риску активов по мере реализации банком стратегии расширения бизнеса вместе со своей материнской компанией «Ингосстрах».

Газпромбанку и двум его ключевым «дочкам», Gazprombank (Switzerland) Ltd и Bank GPB International S.A., долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента повышены до «BBB-/A-3» с «BB+/B», по рейтингам сохранен «стабильный» прогноз.

Пересмотр рейтингов ГПБ связан с улучшением оценки его собственной кредитоспособности до «bb». Аналитики учли ослабление экономических рисков для деятельности банков в России, а также устойчивые позиции банка и очень высокое качество его активов в корпоративном бизнесе. Как ожидают в S&P, усилия банка по расширению розничного бизнеса продолжат поддерживать его маржу и финансовые результаты. При этом высокая концентрация корпоративного кредитного портфеля остается риском при неблагоприятной ситуации в экономике. Капитализация банка также названа слабым местом с точки зрения его рейтинга. Рейтинг банка учитывает высокую вероятность его поддержки государством в случае необходимости.

Альфа-Банку долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента также повышены до «BBB-/A-3» с «BB+/B»(прогноз по долгосрочным рейтингам после их улучшения стал «стабильным» вместо «позитивного»), а его холдинговой компании ABH Financial Holding Ltd долгосрочный кредитный рейтинг эмитента повышен до «BB+» с «BB-».

Оценка собственной кредитоспособности Альфа-Банка улучшена до «bbb-» с «bb+». Агентство отмечает устойчиво высокую операционную эффективность, стабильные показатели качества активов и демонстрируемое банком умение выдерживать периоды турбулентности.

Долгосрочный кредитный рейтинг эмитента повышен концерну «Россиум» до «B+» с «B», а подконтрольному ему Московскому Кредитному Банку долгосрочные и краткосрочные рейтинги подтверждены на уровне «BB/B». Прогноз — «стабильный».

Подтверждение рейтингов МКБ отражает мнение рейтингового агентства об улучшении собственной кредитоспособности банка (оценка повышена до «bb» с «bb-») благодаря более стабильной экономике.

Долгосрочный рейтинг банка «ЦентроКредит» повышен до «B+» с «B» со «стабильным» прогнозом, краткосрочный подтвержден на уровне «B».

Оценка собственной кредитоспособности банка улучшена до «b+» с «b». По мнению агентства, «ЦентроКредит» выиграет от восстановления российской экономики с точки зрения доходов клиентов и самого банка. Аналитики ожидают сохранения банком существенного запаса капитала в ближайшие 12 месяцев, что значительно смягчает риски, связанные с его большим по объему портфелем ценных бумаг и высококонцентрированным кредитным портфелем. При этом за счет высокой доли портфеля ценных бумаг в активах банка (включает в основном госбумаги РФ и «голубые фишки») хорошие перспективы экономического роста и восстановление рынков капитала в России поддержат доходы кредитной организации.

Долгосрочный рейтинг Уральского Банка Реконструкции и Развития повышен до «B» с «B-» со «стабильным» прогнозом, краткосрочный остался на уровне «B».

Для УБРиР оценка собственной кредитоспособности улучшена до «b» с «b-»: по мнению экспертов, укрепление экономических перспектив поддержит показатели деятельности банка. При этом его бизнес-модель по-прежнему оценивается как неустойчивая: на фоне усиливающегося давления на процентную маржу и высокой конкуренции со стороны крупных государственных игроков банк не может поддерживать увеличение капитала за счет своих доходов. Оценка бизнес-позиции УБРиР изменена с «умеренной» на «слабую». Но аналитики видят и постепенное улучшение капитализации банка с учетом недавнего капитального вливания и стабилизации в генерировании доходов.

Банку «Ренессанс Кредит» долгосрочные и краткосрочные рейтинги подтверждены на уровне «B+/B» с изменением прогноза на «позитивный» (со «стабильного»).

Улучшение прогноза по рейтингам «Ренессанс Кредита» в S&P объясняют более благоприятной оценкой ситуации в российской экономике и вызовов, с которыми сталкивается банк. Оценка собственной кредитоспособности банка повышена до «bb-» с «b+». Но аналитики предупреждают, что ужесточение требований регулятора в розничном кредитовании может оказать давление на рейтинги банка, который все еще находится на начальных этапах перехода к более низкомаржинальному и низкорисковому бизнесу с более качественными заемщиками.

«Русскому Стандарту» рейтинги подтверждены на уровне «B/B» также с изменением прогноза со «стабильного» на «позитивный».

Пересмотр прогноза отражает мнение S&P о возможном усилении кредитного профиля банка благодаря ослаблению экономических рисков в РФ, в случае если «Русский Стандарт» существенно снизит свою зависимость от связанных сторон. Из-за этого последнего фактора рейтинг банка находится ниже оценки его собственной кредитоспособности («b+»), следует из релиза.

Улучшен до «позитивного» (со «стабильного») и прогноз по рейтингам Промсвязьбанка с их подтверждением на уровне «BB/B».

Оценка собственной кредитоспособности ПСБ повышена до «b+» с «b»: в агентстве считают, что улучшение экономических перспектив поддержит показатели его деятельности. Изменение прогноза по рейтингам на «позитивный» связано, по данным аналитиков, с существенным прогрессом банка в трансформации бизнес-модели и его успехом в объединении деятельности в оборонном сегменте и работы с гражданскими заемщиками.

Рейтинги банка ВТБ подтверждены на уровне «BBB-/A-3» с сохранением «стабильного» прогноза, однако улучшен рейтинг субординированного долга банка (до «B» с «B-»).

Кроме того, кредитоспособность ВТБ на самостоятельной основе оценивается теперь на уровне «bb» вместо «bb-». По мнению аналитиков, восстановление экономики, наблюдаемое в 2021 году, благоприятно влияет на прибыльность банка и реализацию его стратегии. При этом эксперты отмечают слабые капитальные позиции ВТБ и несколько более низкое по сравнению с другими крупными банками РФ качество активов, однако ожидают, что по доле обесцененных кредитов банк постепенно придет к среднему по рынку уровню.

Рейтинги Совкомбанка подтверждены на уровне «BB/B», по ним сохранен «позитивный» прогноз.

Подтверждение рейтингов отражает мнение агентства об улучшении кредитоспособности банка на самостоятельной основе благодаря более стабильной экономике. Оценка собственной кредитоспособности банка улучшена до «bb» с «bb-». Хотя Совкомбанк наращивает кредитную активность быстрее большинства конкурентов, этот рост хорошо контролируется, полагают аналитики.

Райффайзенбанку подтверждены долгосрочные и краткосрочные рейтинги «BBB-/A-3» со «стабильным» прогнозом.

Оценка собственной кредитоспособности банка улучшена до «bbb» с «bbb-». По мнению S&P, «Райффайзен» более устойчив к волатильной рыночной среде на протяжении экономического цикла в России по сравнению с конкурентами на российском рынке. У банка сбалансированная и диверсифицированная бизнес-модель, осторожная стратегия роста и более сильный по сравнению с конкурентами риск-менеджмент.

Долгосрочные и краткосрочные рейтинги ЮниКредит Банка также подтверждены на уровне «BBB-/A-3» со «стабильным» прогнозом.

Оценка собственной кредитоспособности банка повышена до «bbb-» с «bb+». По оценке S&P, «ЮниКредит» — фининститут с хорошими рыночными позициями в России, особенно в корпоративном кредитовании, и устойчивой способностью генерировать доходы.

Рейтинги РН Банка подтверждены на уровне «BB+/B» со «стабильным» прогнозом.



Агентство улучшило оценку собственной кредитоспособности РН Банка до «bb-» с «b+»: как следует из релиза, учтены низкорисковая природа его кредитной деятельности и в то же время высокая концентрация портфеля на автосегменте. Аналитики отмечают сильные показатели прибыльности банка и его существенные запасы капитала, что обеспечивает хорошую «подушку» для абсорбирования кредитных потерь, но также указывают на более «концентрированный риск-профиль» финучреждения по сравнению со многими банками с похожей оценкой экономических рисков. Также отмечается, что ведение деятельности только на российском рынке делает ее чувствительной к операционной среде в стране.