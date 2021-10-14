Рубль незначительно укрепляет позиции к доллару и евро в ходе утренних валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:45 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,93 рубля, что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 83,38 рубля (минус 10 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 71,9—71,97 рубля за доллар и 83,36—83,5 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.