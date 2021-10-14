Деятельность банка «Траст», в котором были аккумулированы «плохие» активы санируемых кредитных организаций, будет прекращена в 2024 году. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред Центробанка, председатель набсовета управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) Михаил Алексеев.

«Прекращение работы банка «Траст» ожидается в 2024 году. До этого времени банк отработает основную часть портфеля проблемных и непрофильных активов. По некоторым активам период работы может выйти за рамки 2024 года», — сказал Алексеев.

При этом, по словам зампреда ЦБ, продажа «Открытия» не скажется на работе «Траста», поскольку они взаимодействуют на рыночных условиях, как и с любыми другими контрагентами.