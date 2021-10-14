



📰 Ежедневный объем операций с акциями за девять месяцев 2021 года вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, до 110 млрд рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Мосбиржи, уточняя, что на рынке также появились новые тенденции. При этом количество частных инвесторов с января по сентябрь подскочило на 10,5 млн человек, до 14,5 млн, они открыли почти 24 млн брокерских счетов. Так, наши инвесторы стали отдавать больше предпочтения акциям отечественных компаний, а не иностранных, видно по результатам исследования Investing.com Россия. В топ самых популярных бумаг из зарубежных попали только Virgin Galactic и Tesla, хотя в прошлом году в списке также были Coca-Cola, Apple, AT&T, Ford, Amazon, Disney и др. Кроме того, в отличие от 2020 года, в этом году в топ компаний, в которые чаще всего инвестируют жители регионов, не вошли локальные предприятия из их городов.

📰 Комфортные инструменты для сохранения и приумножения сбережений — от депозитов до инструментов фондового рынка — инвестору стоит определять исходя из своих целей и ожиданий по доходности, поделился советом с «Известиями» старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков. По его словам, если собирать инвестиционный портфель из нескольких паевых инвестиционных фондов (ПИФ), это потенциально позволит не только надежнее защитить вложения, но и зарабатывать на разных классах активов — независимо от того, что происходит на рынках. Новичкам аналитик «категорически не советует начинать с вложений в бумаги отдельных эмитентов», так как такой подход, по статистике, приносит «разочаровывающие» результаты большинству инвесторов. Он отметил, что одними из широкодоступных инструментов, подходящих даже начинающим инвесторам, являются ПИФы.

📰 Онлайн-ретейлу рекомендовали сократить объемы упаковки и перейти на перерабатываемые аналоги, пишут «Известия» со ссылкой на письмо Российского экологического оператора (РЭО, контролирует оборот твердых коммунальных отходов в РФ) в Ассоциацию компаний интернет-торговли. По подсчетам оператора, объем упаковки можно уменьшить на треть. С начала пандемии оборот доставки продуктов и готовых блюд у «Яндекс.Еды», Delivery Club и X5 Group вырос почти в четыре раза, а отходы от фасовочных материалов увеличились на десятки тысяч тонн, указали в РЭО. Также компания считает нужным рассмотреть внедрение механизма залоговой тары (возвратной) для продукции и рекомендует перейти маркетплейсам, агрегаторам с доставкой на один вид перерабатываемой тары. В перспективе рекомендация использовать меньше упаковки может стать законодательно закрепленным требованием, подчеркнули в операторе.



📰 Минэкономики предлагает дифференцировать подход к формированию цен строительных госконтрактов за счет индексации стоимости наиболее сильно подорожавших строительных материалов по фактической инфляции, пишет «Коммерсант» . Сейчас начальная цена определяется с применением индекса, который с учетом инфляции переводит базисные цены 2000 года в текущие — а для расчета будущих цен используются индексы-дефляторы, основанные уже на прогнозной инфляции и рассчитанные для отрасли в целом. Прогнозные индексы-дефляторы не отражают реального роста стоимости ресурсов, что влечет риски срыва заключенных контрактов. Участники рынка идею поддерживают — она позволит минимизировать убытки подрядчиков. Однако такой подход все равно не обеспечивает полного учета в госконтрактах рыночных цен — эту проблему должна была решить реформа строительного ценообразования, но она уже несколько лет затягивается.



📰 В сентябре ускорился приход новых клиентов на фондовый рынок, их число у операторов Московской биржи достигло 14,5 млн человек, пишет «Коммерсант» . Так, после сезонного спада летом темпы прироста клиентской базы банков и брокеров, работающих на Московской бирже, в сентябре вновь превысили 5%. Темпы привлечения растут почти у всех крупных игроков, причем заметная часть клиентов имеет два счета и более. Отчасти это связано с возможностью реализовывать разные стратегии и получать налоговые вычеты. Однако доля счетов без серьезных средств остается высокой. При этом у большинства крупных профучастников темпы прироста клиентской базы оказались выше среднего. Лидерство сохраняет Тинькофф Банк (общее количество счетов превысило 7 млн), привлекший за месяц свыше 476 тыс. инвесторов. Больше 100 тыс. клиентов привлекают второй месяц подряд ВТБ (более 1,8 млн счетов) и Альфа-Банк (1,25 млн счетов).

📰 Объем активов в доверительном управлении российских компаний достиг 10,5 трлн рублей, прибавив за июль — сентябрь более 4,3%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на предварительные оценки рейтингового агентства «Эксперт РА». Суммарный объем активов в доверительном управлении 15 крупнейших компаний вырос на 406 млрд рублей и достиг 9,26 трлн. Однако если раньше рынок рос в основном за счет средств розничных инвесторов, то в минувшем квартале рост обеспечили квалифицированные инвесторы, вкладывающие в ЗПИФы. В частности, среди лидеров роста были компании «Газпромбанк — Управление активами» (+17,2%) и «Апрель Капитал» (+60,4%), сформировавшие в отчетном периоде пять и два ЗПИФа соответственно. Заметное увеличение объема активов зафиксировали управляющие компании группы УК «Регион» (6,8%). В группе заявили, что рост активов под управлением произошел за счет средств негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.



📰 На российском валютном рынке доллар и евро в середине октября обновили годовые минимумы: рубль укрепился до 71,7 к доллару и 82,8 к евро, рассказал «Российской газете» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его мнению, потенциал укрепления рубля с текущих уровней ограничен: ожидается, что до конца года рубль останется в диапазоне 71—74 к доллару и 81—84 к евро. В этом году рубль чувствует себя лучше, чем большинство валют развивающихся стран благодаря многолетним пикам цен на нефть и газ, отметил аналитик. Так, с начала года цены на нефть Brent выросли на 60%, до трехлетнего максимума в 83 доллара за баррель. Цены на газ, металлы и другое экспортное сырье также находятся вблизи многолетних максимумов благодаря восстановлению мировой экономики после коронакризиса и ограниченному предложению, заключил Васильев.



📰 Минтранс вместе с Ространснадзором, Минфином и Минтрудом должны разработать меры для искоренения серых схем в сфере пассажирских перевозок, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо за подписью вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего сферу транспорта. В документе приводятся три предложения по обелению отрасли, которые следует оценить профильным ведомствам. Первое – переход к обязательному использованию брутто-контрактов, другая инициатива, которую необходимо проработать, – запретить участвовать в региональных и муниципальных конкурсах перевозчикам, которые не следуют специальной «догме». Третье предложение – обязать Ространснадзор выявлять признаки серых схем при проверках. Вице-премьер поручил проработать возможность внести такие изменения в проект поправок в 220-ФЗ «О регулярных перевозках пассажиров», который Госдума должна рассмотреть во втором чтении.

