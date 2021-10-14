Российские фондовые индексы демонстрируют уверенный рост в начале торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:06 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,85% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 280,12 пункта. Индекс РТС поднялся на 1,12% — до отметки 1 875,81.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов полагает, что в четверг на рынке сложились все предпосылки для возобновления роста российских акций.

«Сегодня пора бы выходить из коррекции, тем более что для этого есть все основания. Так, американские фьючерсы с утра прибавляют около 0,4%, нефть растет на 0,9%, уйдя в район 84 доллара за баррель. Поэтому вверх индекс Мосбиржи потянут бумаги нефтегазового сектора и СберБанк, который и вчера был лучше рынка. Сегодня можно попробовать спекулятивно прикупить «Роснефть», «ЛУКОЙЛ» и «Сбер». <…> Более того, мы рекомендуем долгосрочным инвесторам начинать покупать валютные активы, или акции компаний, наиболее сильно выигрывающих от девальвации рубля, например, тех же золотодобытчиков или «Сургут»-преф», – отметил аналитик.