Группа ВТБ запускает собственную ESG-платформу — полностью открытую инфраструктуру для ESG-трансформации, включающую комплекс финансовых продуктов и сервисов, которые отвечают стандартам экологического, социального и корпоративного управления. Об этом сообщила пресс-служба банка ВТБ.

В банке пояснили, что ESG-платформа дает возможность клиентам в режиме одного окна получить доступ к федеральным и региональным мерам социальной поддержки, льготному кредитованию, а также адресным выплатам, бесплатным сервисам по страхованию и защите средств, которые ВТБ предоставляет семьям с детьми и пенсионерам. Отдельное внимание уделено продвижению финансовых решений, обеспечивающих рост благосостояния и улучшение финансового положения клиентов, – это оптимизация долговой нагрузки, рефинансирование, создание «подушки безопасности», переход к регулярным и эффективным сбережениям и инвестициям.

Среди ближайших планов ВТБ по развитию ESG-платформы названы подписание соглашений и присоединение к платформе российских регионов, в рамках которых будет организована совместная проработка таких направлений, как совместное продвижение социальных программ и продуктов ВТБ, программ поддержки предпринимателей, финансирование социальной, транспортной и городской инфраструктуры, в том числе через размещение региональных ESG-облигаций. Также предполагается сотрудничество в сфере жилищного строительства и присоединение к универсальной программе ВТБ по льготной ипотеке, поддержка со стороны ВТБ спортивных, образовательных, медицинских и культурных проектов в рамках соответствующих благотворительных программ банка.