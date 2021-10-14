Московская биржа намерена добиться увеличения годового оборота торгов иностранными ценными бумагами на своей площадке более чем в 16 раз, с текущих 1,2 трлн до 20 трлн рублей в 2024 году, пишет РБК со ссылкой на презентацию Мосбиржи для участников рынка, ее подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке.
По данным торговой площадки, доля Мосбиржи в обороте торгов иностранными акциями в России таким образом вырастет с 4% до 50%. Сейчас почти весь оборот торгов иностранными бумагами сконцентрирован на СПБ Бирже. При этом месячные объемы торгов зарубежными бумагами сопоставимы со всем российским рынком. Так, в сентябре объем торгов иностранными акциями на СПБ Бирже составил 26,8 млрд долларов (около 1,9 трлн рублей), в то время как объем торгов акциями на Мосбирже — 2,8 трлн. Мосбиржа начала торги иностранными акциями в рублях в 2020 году, а в сентябре этого года добавила возможность торговли в валюте.
В пресс-службе торговой площадки такие планы подтверждают. «Мы рассчитываем, что брокеры будут активно предлагать своим клиентам наиболее надежный способ доступа к иностранным акциям, а значительная часть инвесторов предпочтет торговать иностранными акциями через нашу инфраструктуру. Мы намерены получить как минимум половину объемов торгов в этом сегменте», — отметили в пресс-службе Мосбиржи.
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Как следует из презентации, Мосбиржа ожидает, что органический рост объема торгов произойдет за счет допуска новых иностранных бумаг, при этом «существенный рост объема котировок» должен произойти за счет привлечения к торгам не только маркет-мейкеров (брокеры, которые по договору с торговой площадкой обязываются поддерживать цены на определенную бумагу в течение оговоренного срока), но и новых участников торгов — провайдеров ликвидности. Новую структуру рынка иностранных бумаг Московская биржа презентовала в сентябре: российские брокеры в роли провайдеров ликвидности будут выставлять котировки и предоставлять ликвидность оригинального иностранного рынка, объяснял глава департамента рынка ценных бумаг Мосбиржи Борис Блохин. Торги иностранными бумагами в валюте начались с 27 сентября, а с 6 декабря к торгам присоединятся провайдеры ликвидности.
СПБ Биржа также предоставляет котировки ведущих американских площадок с открытием американского рынка, до этого момента внутреннюю ликвидность формируют российские участники рынка, алготрейдеры (программы, ведущие автоматическую торговлю) и маркет-мейкеры, указано на ее сайте. Сейчас площадка предоставляет доступ к более чем 1,6 тыс. иностранных ценных бумаг.
В Мосбирже говорят, что «представили рынку надежное и эффективное решение по торгам и учету иностранных ценных бумаг». «В течение ближайшего года инвесторам будут доступны 2 тыс. бумаг иностранных компаний из разных юрисдикций», — добавили там. Ранее Борис Блохин сообщал о планах допустить к торгам 1,4 тыс. бумаг к концу 2022 года. Сейчас на Мосбирже более 300 иностранных акций и расписок.
Торги на рынке акций Московской биржи с 6 декабря этого года будут начинаться в 6:50. Об этом сообщила в среду торговая площадка, напомнив, что сейчас они проводятся с 9:50 до 23:50. «Таким образом, после запуска утренней сессии торги на рынке акций будут длиться 17 часов», — говорится в сообщении.