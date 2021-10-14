Московская биржа намерена добиться увеличения годового оборота торгов иностранными ценными бумагами на своей площадке более чем в 16 раз, с текущих 1,2 трлн до 20 трлн рублей в 2024 году, пишет РБК со ссылкой на презентацию Мосбиржи для участников рынка, ее подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке.

По данным торговой площадки, доля Мосбиржи в обороте торгов иностранными акциями в России таким образом вырастет с 4% до 50%. Сейчас почти весь оборот торгов иностранными бумагами сконцентрирован на СПБ Бирже. При этом месячные объемы торгов зарубежными бумагами сопоставимы со всем российским рынком. Так, в сентябре объем торгов иностранными акциями на СПБ Бирже составил 26,8 млрд долларов (около 1,9 трлн рублей), в то время как объем торгов акциями на Мосбирже — 2,8 трлн. Мосбиржа начала торги иностранными акциями в рублях в 2020 году, а в сентябре этого года добавила возможность торговли в валюте.

В пресс-службе торговой площадки такие планы подтверждают. «Мы рассчитываем, что брокеры будут активно предлагать своим клиентам наиболее надежный способ доступа к иностранным акциям, а значительная часть инвесторов предпочтет торговать иностранными акциями через нашу инфраструктуру. Мы намерены получить как минимум половину объемов торгов в этом сегменте», — отметили в пресс-службе Мосбиржи.

Как следует из презентации, Мосбиржа ожидает, что органический рост объема торгов произойдет за счет допуска новых иностранных бумаг, при этом «существенный рост объема котировок» должен произойти за счет привлечения к торгам не только маркет-мейкеров (брокеры, которые по договору с торговой площадкой обязываются поддерживать цены на определенную бумагу в течение оговоренного срока), но и новых участников торгов — провайдеров ликвидности. Новую структуру рынка иностранных бумаг Московская биржа презентовала в сентябре: российские брокеры в роли провайдеров ликвидности будут выставлять котировки и предоставлять ликвидность оригинального иностранного рынка, объяснял глава департамента рынка ценных бумаг Мосбиржи Борис Блохин. Торги иностранными бумагами в валюте начались с 27 сентября, а с 6 декабря к торгам присоединятся провайдеры ликвидности.

СПБ Биржа также предоставляет котировки ведущих американских площадок с открытием американского рынка, до этого момента внутреннюю ликвидность формируют российские участники рынка, алготрейдеры (программы, ведущие автоматическую торговлю) и маркет-мейкеры, указано на ее сайте. Сейчас площадка предоставляет доступ к более чем 1,6 тыс. иностранных ценных бумаг.

В Мосбирже говорят, что «представили рынку надежное и эффективное решение по торгам и учету иностранных ценных бумаг». «В течение ближайшего года инвесторам будут доступны 2 тыс. бумаг иностранных компаний из разных юрисдикций», — добавили там. Ранее Борис Блохин сообщал о планах допустить к торгам 1,4 тыс. бумаг к концу 2022 года. Сейчас на Мосбирже более 300 иностранных акций и расписок.