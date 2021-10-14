Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что мировой экономике угрожает стагфляция. Об этом он заявил в своем выступлении на встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20, сообщила пресс-служба Минфина.

Силуанов отметил, что «видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики. Инфляция превышает целевой показатель уже в 14 странах «двадцатки», и во многих развитых странах масштабы инфляционного давления беспрецедентны».

По мнению министра, это стало следствием применения стимулов, несоразмерных возможностям восстановления экономик, поэтому для экономической политики ключевой вопрос — наблюдаемый всплеск инфляции является переходным или долговременным явлением?

Силуанов заявил, что Россия придерживается траектории нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики, и рекомендовал странам G20 также перейти к скорейшей нормализации с целью контроля над инфляцией.

«Сейчас важно не допустить раскручивания стагфляционной спирали», — добавил руководитель Минфина.