Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Межгосударственного банка на уровне «ВВВ+(RU)», прогноз — «стабильный», сообщило АКРА .

Как пояснили в агентстве, подтверждение кредитного рейтинга Межгосударственного банка по международной шкале обусловлено сохранением мнения АКРА об уровне поддержки, которая может быть предоставлена банку со стороны акционеров. В частности, АКРА принимает во внимание преимущественно высокую значимость деятельности банка для стран-акционеров и умеренную среднюю оценку кредитоспособности стран-акционеров. Крупнейшая доля голосов в совете банка принадлежит Российской Федерации.

По данным АКРА, повышение кредитного рейтинга Межгосударственного банка по национальной шкале для России на одну ступень до уровня «АА+» отражает изменения методологии присвоения кредитных рейтингов суверенным эмитентам по международной шкале в части отражения влияния суверенных рисков на финальный кредитный рейтинг рейтингуемого лица. Кредитный рейтинг по национальной шкале определяется в соответствии с методологией сопоставления кредитных рейтингов, присвоенных по международной шкале АКРА, с кредитными рейтингами, присвоенными по национальной шкале АКРА для РФ.

Кроме того, АКРА отмечает высокий уровень капитализации банка, относительно высокое качество его активов при значительной концентрации кредитного риска на одной юрисдикции присутствия и крупнейших контрагентах, а также сильную ликвидную позицию при высокой доле краткосрочных межбанковских кредитов в структуре фондирования.

Межгосударственный банк демонстрирует высокую достаточность капитала. На конец июня 2021 года коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier-1) банка составил 24,65% (на конец 2020-го — 41,94%). При этом совокупный размер капитала банка составил 6,9 млрд рублей, а рентабельность капитала (ROE) — 5,9%. В соответствии с бизнес-моделью Межгосударственный банк формирует резервы под расчетные операции, на которые в структуре его капитала приходится 2 млрд рублей. Банк также обладает существенным объемом резервного капитала и нераспределенной прибыли — 4,7 млрд рублей, или 67% собственного капитала.

АКРА оценивает риск-профиль Межгосударственного банка как удовлетворительный. Характер деятельности банка предполагает тесное взаимодействие с центральными банками стран-акционеров, а надзор за его деятельностью осуществляет совет банка. Кредитная организация поддерживает в актуальном состоянии свои процедуры по управлению рисками, предоставляет отчетность и обменивается информацией с международными надзорными и контрольными органами для обеспечения эффективности используемых подходов в части проверки клиентов (KYC), противодействия легализации преступных доходов (AML) и финансированию терроризма (ATF). В связи с действием санкций в отношении определенных видов бизнеса, компаний и частных лиц эффективность таких мер становится объектом все более пристального внимания со стороны международных органов.