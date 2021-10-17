Банк «Уралсиб» запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для ИП, помогающую быстро и удобно рассчитать налоги и сборы, сформировать налоговую декларацию, а также подготовить и выставить текущие бухгалтерские документы.
Как сообщает пресс-служба кредитной организации, сервис подойдет индивидуальным предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения (УСН «Доходы»), для которых он предоставляет функционал полноценной онлайн-бухгалтерии.
Для клиентов банка «Уралсиб» услуга бесплатна.
«Работать в сервисе просто. Загрузите банковскую выписку (можно с нескольких расчетных счетов), рассчитайте налоги и взносы, сформируйте платежные поручения для их оплаты. Выставляйте счета, акты, накладные и УПД в удобном интерфейсе», — говорится в релизе.
Сервис также позволяет: