Четверть жителей России не берут трубку при поступлении звонка с незнакомого номера. Об этом говорится в онлайн-исследовании, проведенном среди 3 тыс. жителей городов-миллионников международным разработчиком технологий голосового искусственного интеллекта Neuro.net.

«Согласно исследованию, девять из десяти россиян (87,8%) постоянно сталкиваются со спам-звонками и телефонными мошенниками. Именно это отбивает желание самому отвечать на звонки: четверть россиян (21,8%) не берет трубку при вызове с незнакомого номера», — отмечается в материалах опроса.

Почти половина россиян (43,5%) готова передать управление входящими звонками личному голосовому ассистенту, чтобы избавиться от рекламных и мошеннических вызовов. Опрошенные хотят, чтобы робот ответил на звонок, поговорил с собеседником, задал уточняющие вопросы и прислал расшифровку беседы, а в случае звонка от мошенников поставил надежную преграду и блокировал их выход на общение с абонентом. Еще треть (27,6%) не согласны, чтобы робот отвечал на их телефонные звонки. Остальные 28,9% респондентов не определились с решением.

Для большинства опрошенных (55%) самой желанной помощью от робота будет ответ на звонки, когда абонент занят или недоступен. Также россияне хотят, чтобы голосовые помощники взяли на себя следующие задачи: общение с телефонными мошенниками (35,2%), ответ на спам-звонки (32,4%), участие в опросах кол-центров (29%), совершение рутинных деловых звонков: добавление, перенос встреч и звонков (14,5%).