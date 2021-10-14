ЦБ установил официальные курсы валют на 15 октября.

Курс доллара понизился на 7,31 копейки, составив 71,7846 рубля (71,8577 рубля на 14 октября). Курс евро увеличился на 33,19 копейки, до 83,3347 рубля (83,0028 рубля на 14 октября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 13:14 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,61 рубля (минус 36 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 83,15 рубля (минус 33 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 71,58—71,97 рубля за доллар и 83,11—83,5 рубля за евро.