Необеспеченные кредиты, которые являются самыми рискованными, несут угрозу как для банков, поскольку они накопили у себя такого рода кредиты, так и в части закредитованности населения. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Аксаков напомнил, что президент России Владимир Путин ранее поручил до декабря законодательно урегулировать вопрос с правами Центробанка по установлению количественных ограничений на выдачу отдельных видов кредитов банками в случае, если будет прогнозироваться резкое обострение ситуации на финансовом рынке, законопроект был внесен в Госдуму еще в весеннюю сессию.

«Ситуация может усугубляться агрессивным поведением финансовых институтов при выдаче разных финансовых продуктов. Прежде всего речь идет о необеспеченных кредитах, которые являются самыми рискованными, и по ним в определенный момент граждане просто не смогут выполнять обязательства. Это создает угрозу как для банков, поскольку они накопили у себя такого рода кредиты, так и в части закредитованности населения», — отметил он.

Кроме того, глава Центробанка недавно отметила, что у 30% заемщиков показатель предельной долговой нагрузки составляет 80%, уточнил Аксаков. «То есть 80% своих доходов они вынуждены тратить на погашение займов. Это довольно большая цифра. Естественно, Центробанк озабочен этим. И в том числе для того, чтобы охладить пыл кредитных организаций, регулятору дается право, которое, замечу, необязательно будет использовано», — заключил председатель комитета Госдумы по финрынку.