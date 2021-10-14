Госдума на заседании 14 октября одобрила в первом чтении внесенный правительством законопроект о защите прав застрахованных лиц в случае неправомерного перевода средств пенсионных накоплений. Как ожидается, законопроект защитит пенсионные накопления граждан от недобросовестных страховщиков.



Законопроект, как подчеркивается в документе, направлен на обеспечение защиты прав застрахованных лиц при неправомерном переводе средств пенсионных накоплений от одного страховщика другому в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании.

Сейчас, если человек досрочно переходит в другой негосударственный пенсионный фонд (с 2015 года гражданин может перевести свои пенсионные накопления без штрафных санкций раз в пять лет), пенсионные накопления передаются ему без части дохода от их инвестирования. Причем удержанные средства направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию того страховщика, от которого человек отказался. И вернуть эти деньги нельзя, даже если суд признал договор об обязательном пенсионном страховании недействительным.

Председатель ГД Вячеслав Володин ранее отметил, что в целом ряде случаев люди, узнав о том, что их пенсионные накопления незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, подавали в суд, выигрывали процесс, но вернуть доход от инвестиций так и не могли.

«Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков возвращать гражданину сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», — подчеркнул Володин.