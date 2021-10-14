Законопроект, который разрабатывают ЦБ и Минфин, уточняющий порядок расчета полной стоимости кредита, в лучшем случае может быть принят в весеннюю сессию, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах финансового форума «Финансовая система России: инструменты обеспечения устойчивого роста экономики».

«Если до конца весенней сессии будет принят, то будет очень хорошо», — сказал Моисеев.

По его словам, в расчет полной стоимости кредита будут включены все платежи заемщика в пользу кредитора и третьих лиц, если кредит выдается при условии получения и оплаты дополнительных услуг или если в зависимости от согласия или отказа от этих услуг могут изменяться условия выдачи кредита.

Подход к расчету стоимости кредита планируют кардинально изменить Как считают представители банков, следует обеспечить постепенное внедрение новых правил в течение определенного переходного периода, так как изменения приведут к увеличению среднерыночных значений ПСК.

Полная стоимость кредита (ПСК) учитывает не только сумму кредита и процентную ставку, но и другие расходы, предусмотренные договором, например обязательную страховку или плату за выпуск кредитной карты. Банки могут предлагать потребителям добровольные дополнительные услуги, которые не связаны с параметрами кредита и возможностью его получения.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, заявляла, что банки научились обходить ограничения ПСК, поэтому меры для защиты граждан в этой части нужно усилить. В связи с этим регулятор предлагает распространить механизм ограничения предельной стоимости кредита на все виды ссуд.