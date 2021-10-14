Влияние на рост продовольственных цен в России оказывают не только внутренние факторы, но и давление со стороны мировых рынков, поэтому для сдерживания внешнего влияния Минэкономразвития использует различные «демпферные механизмы», сообщила пресс-служба министерства.

Так, средняя стоимость пшеницы в мире к сентябрю выросла на 41% за год. Риски роста мировых цен сохраняются, смягчить негативный эффект может увеличение производства за счет высокого урожая в некоторых регионах Восточной Европы.

Индекс цен на сахар за год вырос к сентябрю на 53,5%. В октябре 2021 года цены на сахар достигли максимальных значений февраля — марта 2017 года. В качестве сдерживающего фактора в МЭР назвали улучшение прогнозов мирового предложения за счет роста производства в Азии и Европе.

Растительные масла к сентябрю подорожали на 61,2% в годовом выражении. «В настоящее время риски дальнейшего роста мировых цен оцениваются как невысокие. Несмотря на отставание темпов уборки, ожидается хороший урожай в России», — сообщили в Минэкономразвития.

Продолжают расти мировые цены на мясную продукцию. Цена на говядину на спот-рынке в США достигла к 11 октября рекордного значения с декабря 2019 года прежде всего за счет активных закупок Китаем и сокращения предложения со стороны крупнейших экспортеров, констатировали в МЭР.

«Большую часть нагрузки от повышения мировых цен по наиболее чувствительным рынкам удается нивелировать за счет демпферов. Например, по зерновым при нынешних мировых ценах влияние демпфера на сдерживание потребительской инфляции оценивается в 0,4%», — говорится в релизе.

Благодаря сдерживающим механизмам, отметили в Минэкономразвития, по пшенице цены на внутреннем рынке растут в три раза медленнее, чем на мировых, по ячменю — почти в четыре раза. После того как с 1 сентября заработал демпфер по подсолнечному маслу, внутренняя стоимость этого продукта от производителей снизилась на 0,6%, притом что мировые цены выросли на 2,6%, отметили в министерстве.