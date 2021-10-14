Страховые компании «Ингосстрах» и «Ингосстрах-Жизнь» запустили продажи страхового продукта «Авантаж Квартира». Комплексная программа сочетает возможность долгосрочных накоплений и страхование жизни со страхованием квартиры.



«Аналогичных программ в настоящее время на рынке нет. Новый продукт «Авантаж Квартира» отличает комплексный подход, когда страховой взнос одновременно дает возможность сформировать капитал, защитить жизнь, имущество и свою ответственность. Клиенты могут комбинировать риски так, как это актуально в данный момент для них, и самостоятельно выбирать индивидуальную сумму страхового покрытия. Я уверен, что такого рода инновации позволят укрепить растущий интерес людей к накопительному страхованию жизни», — комментирует генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.

Приобретая полис «Авантаж Квартира», клиент вступает в накопительную программу, в соответствии с которой делает страховые взносы, а по истечении пяти или семи лет, в зависимости от условий страхования, получает все вложения обратно в виде накопленного капитала. При этом на протяжении всего срока договора у клиента будут застрахованы жизнь и квартира по месту его регистрации. Страховая защита распространяется не только на квартиру клиента, но и на его ответственность в случае причинения ущерба третьим лицам. Например, если клиент затопит соседей снизу, расходы на ремонт частично или полностью будут покрыты страховым полисом.

Программа включает опцию телемедицины, при которой застрахованному будут доступны консультации врачей онлайн или по телефону. Также продукт позволяет получить социальный налоговый вычет — до 15 600 рублей ежегодно. Договор на покупку полиса оформляется онлайн.

«Позиция нашей компании заключается в том, что будущее страхования — за гибридными продуктами, включающими в себя разные возможности защиты. Программа «Авантаж Квартира» полностью отвечает логике подхода, при котором один страховой полис обеспечивает по-настоящему комплексную защиту и возможность накоплений. Дополнительное удобство заключается в возможности оформить договор онлайн в несколько кликов. Уверены в том, что этот уникальный продукт займет достойное место в портфеле компании и обеспечит новый опыт страхования для клиентов», — комментирует директор департамента развития отношений с клиентами и онлайн-бизнеса компании «Ингосстрах» Сергей Мруз.