Рост ключевой ставки в нынешнем году практически не повлиял на удорожание потребительских кредитов и темпы их выдачи, заявила в интервью Reuters директор департамента финансовой стабильности ЦБР Елизавета Данилова. По ее словам, Центробанк продолжит принимать комплекс мер, направленных на сокращение объемов и темпов потребкредитования.

По словам Даниловой, рост потребкредитования остается на стабильно высоком уровне, поскольку банки традиционно считают этот сегмент очень перспективным. Трендом стало желание кредитных учреждений нарастить портфели за счет предоставления клиентам максимально возможных сумм на длительные сроки. Как следствие, доля долгосрочных кредитов сроком более пяти лет увеличилась за год с 11% до 21%. При этом средний размер трехлетнего кредита, который составляет около 300 тыс. рублей, в три раза меньше семилетнего кредита -– около 1 млн рублей.

Данилова сообщила, что после роста ключевой ставки банки практически не поменяли ставки на потребкредиты.

«Сейчас мы располагаем данными по ставкам только за второй квартал, и они показывают, что банки почти не поменяли ставки: среднее значение ПСК возросло с 13,5% до 13,6%. Потому что банки в какой-то мере готовы жертвовать своей маржой, чтобы наращивать портфель. Постепенно им придется перекладывать возросшую стоимость привлеченных средств на стоимость кредитных продуктов. Однако для необеспеченных кредитов эта чувствительность меньше, чем, например, в ипотеке, где намного ниже уровень ставок и маржи. В потребительских кредитах изначально высокий уровень ставок, поэтому у банков есть определенные возможности снизить свою маржу ради роста», — заявила Данилова.

Она отметила, что ЦБ принимает комплекс мер, направленных на сокращение темпов роста потребкредитования. Одним из таких инструментов должны стать прямые количественные ограничения (ПКО). Данный механизм должен быть введен законом, который президент РФ поручил принять до 1 декабря 2021 года.

«Когда закон даст полномочия Банку России, мы примем нормативные акты, в которых будут определены активы, по которым устанавливаются ПКО. Это кредиты наличными, кредитные карты, займы МФО. По каждому продукту будет определен порядок расчета ПКО. Будут определены последствия в случае, если банк не соблюдает ограничения. Эти вопросы мы сейчас обсуждаем внутри ЦБ и в ближайшее время будем обсуждать с рынком», — пояснила Данилова.

По ее словам, до введения ПКО Центробанк будет использовать инструменты, которые есть в его арсенале. В частности, с 1 февраля 2022 года ЦБ намерен поменять требование в части срока при расчете показателя долговой нагрузки и уточнить надбавки для высоких ПДН.