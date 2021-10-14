Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект в целях защиты социальных выплат граждан от списания в счет погашения задолженности, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Он был внесен депутатами и сенаторами, в том числе заместителем председателя ГД Сергеем Неверовым.

Уточняется, что банк не сможет списать деньги, выделенные в рамках господдержки, без дополнительного согласия заемщика «отдельно по каждому случаю поступления таких денежных средств на банковский счет».

Как отмечал Неверов, несмотря на инициированные и принятые ранее законы (о запрете списания пенсий, алиментов, компенсаций за причинение вреда здоровью, социальных выплат и пособий и закон о защите минимального гарантированного дохода граждан от списаний за долги), единовременные социальные выплаты «выпали» из‑под действия этих норм.

Банкам запретят списывать долги с соцвыплат Банкам запретят списывать долги россиян с социальных выплат, пишут «Известия» , уточняя, что это будет один из приоритетных законопроектов, которые Госдума рассмотрит в октябре. Согласно документу, кредитные организации не смогут автоматически перечислять средства, предоставленные беременным женщинам, малоимущим и прочим категориям нуждающихся граждан, в счет погашения задолженностей по займам.

Законопроект был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. «Важно, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года», — подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин.

Он отметил, что законопроект усиливает защиту социальных выплат от списания по исполнительному производству. «Эта норма будет касаться не только разовых выплат, назначенных решением президента или правительства, но и других видов социальной помощи, в том числе новых пособий беременным женщинам, находящимся в трудном положении», — подчеркнул Володин.

Согласно документу, даже если ранее заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств в счет погашения кредита, он сможет в течение 14 дней со дня списания банком с его счета социальных выплат потребовать их возврат. «Они должны быть возвращены в течение трех рабочих дней. После этого у заемщика будет семь дней, чтобы без штрафов погасить очередную часть долга самостоятельно», — отметил председатель ГД.