После повышенного спроса на наличность, возникшего в 2020 году во время пандемии, около 2,6 трлн наличных рублей не вернулось в банки. Об этом в интервью Reuters заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБР Елизавета Данилова.

«Мы видим, что снятая в пандемию наличность, 2,6 триллиона рублей за 2020 год, не вернулась в банки. По-прежнему население использует эти средства в наличной форме. Но уже сейчас, несмотря на новые волны пандемии, скачкообразного спроса на наличные не наблюдается. Динамика с начала 2021 года близка к той, что была до начала кризиса (с января по август 2021 года объем наличных в обращении вырос на 0,3 триллиона рублей), то есть происходит естественный рост спроса на наличность. Ситуация вернулась к обычной, и рисков для финансовой стабильности нет», — заявила Данилова.

В то же время, по ее словам, продолжается тенденция к росту доли безналичных платежей — до 71,4% в розничном обороте в первом полугодии 2021 года после 64,7% в 2019 году и 70,3% — в 2020-м.