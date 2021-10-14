Интерес российских граждан к фондовому рынку растет, хотя по-прежнему объем депозитов более чем в 3,5 раза превышает вложения в ценные бумаги. Об этом в интервью Reuters заявила директор департамента финансовой стабильности Центрального банка России Елизавета Данилова.

По ее словам, ЦБ ежемесячно оценивает инвестиционное поведение населения, которое постоянно меняется. Так, в I квартале 2021 года наблюдался большой интерес частных инвесторов к бумагам нерезидентов, в которые за январь — июль было инвестировано 488 млрд рублей против 414 млрд рублей, вложенных в ценные бумаги резидентов. В августе — сентябре ситуация была обратной: рост вложений граждан в российские акции составил 70 млрд рублей, в акции нерезидентов — 46 млрд рублей.

По мнению Даниловой, плюсом инвестиций в иностранные бумаги для граждан является страновая и отраслевая диверсификация активов. «На нашем рынке нет столько высокотехнологичных компаний, поэтому для инвесторов это способ сделать более стабильным инвестиционный доход», — пояснила директор департамента ЦБ.

С другой стороны, по словам Даниловой, рост спроса на иностранные бумаги может вызывать увеличение спроса на иностранную валюту и, как следствие, оказывать давление на курс рубля. Поэтому ЦБ отслеживает общий уровень валютизации сбережений, включая валютные депозиты и вложения в иностранные акции.

«Этот показатель составляет сейчас 22%, и он примерно стабилен в последние годы. Поэтому дополнительных мер мы не рассматриваем. Тем более что интерес к иностранным акциям все-таки реализуется в рамках российской инфраструктуры — «СПБ Биржа» и Московская биржа — и сопровождается ростом интереса и к российским акциям», — отметила Данилова.

В то же время она подчеркнула, что осуществлять налоговое стимулирование вложений в иностранные ценные бумаги через ИИС Центробанк считает нецелесообразным.