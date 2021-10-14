Минцифры России объявляет о начале конкурсного отбора среди компаний, внедряющих инновационные IТ-решения, сообщается на сайте ведомства. Грантовая поддержка предусмотрена федеральным проектом «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Конкурс проводит фонд «Сколково» в рамках государственной поддержки перспективных российских разработок. Размер гранта может составлять от 20 млн до 120 млн рублей. Претендовать на получение гранта могут российские компании, внедряющие или планирующие внедрение российских IТ-решений для преобразования технологических и бизнес-процессов.

По словам замглавы Минцифры России Максима Паршина, гранты на пилотное внедрение цифровых решений — это инструмент, который рассчитан в первую очередь на поддержку стартапов-разработчиков, предлагающих рынку инновационные продукты. «За счет государственного софинансирования первого внедрения в размере 50% от стоимости проекта мы помогаем этим компаниям выйти на тиражирование продукта», — отметил он.

С 2021 по 2024 год планируется поддержать не менее 50 пилотных проектов. Объем грантовой поддержки пилотных проектов из федерального бюджета составит около 4,5 млрд рублей.

«Наша совместная с правительством программа — это трамплин для молодых и перспективных команд, предлагающих инновационные решения для оптимизации деятельности крупных компаний. С ее помощью у стартапов появляется возможность внедрить свои идеи и решения в сфере информационных технологий. «Сколково» на протяжении нескольких лет является оператором правительственных грантов. За это время накоплен богатый опыт, выстроены механизмы сотрудничества с претендентами. А максимальный размер гранта в этом году увеличен с 80 миллионов рублей до 120 миллионов рублей», — сказал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Подать заявку на участие в конкурсном отборе и ознакомиться с документацией можно на сайте: dtech.sk.ru.