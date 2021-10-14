Банк России готов задействовать различные меры поддержки российского рынка в случае введения США санкций на вторичный рынок ОФЗ. Об этом в интервью Reuters заявила директор департамента финансовой стабильности Центрального банка России Елизавета Данилова.

По ее словам, по-прежнему основной интерес к ОФЗ проявляют американские и европейские инвесторы, при этом доля китайских инвесторов несущественна и составляет около 4%.

«Мы видим изменение структуры спроса, нерезиденты в большей степени участвуют во вторичном рынке ОФЗ, сократилась доля покупок на первичном рынке, что обусловлено санкциями. В целом с момента введения санкций 14 июня доля нерезидентов на рынке ОФЗ возросла на 2,1 процентного пункта — до 21%», — сообщила Данилова.

Она отметила, что после введения санкций покупки ОФЗ сместились на вторичный рынок, а доля первичного рынка в приросте вложений с момента санкций составила 36%, или 464 млрд рублей. При этом Центробанк отслеживает ситуацию и позицию США, в том числе и относительно новых запретов на покупку госдолга РФ на вторичном рынке.

«В любом случае внесенная поправка предполагает распространение санкций на новые выпуски, то есть инвесторам не нужно будет избавляться от того, что они купили до введения санкций. Главный фактор устойчивости нашего рынка — сбалансированность бюджета, Минфин уже вышел на профицит бюджета. Важно и то, что у нас есть внутренний спрос, у наших банков сейчас доля вложений в ОФЗ невысокая относительно других стран, это 7,8% от их активов. Поэтому потенциал есть и у банков, и у некредитных финансовых организаций, которые становятся все более значимыми игроками в условиях роста интереса населения к фондовому рынку», — сказала Данилова.

Она не исключила вероятность краткосрочных колебаний на рынке и пояснила, что при необходимости ЦБ готов задействовать меры поддержки.

«Например, мы можем задействовать меру, которая применялась в 2014—2015 годах и в 2020 году — мораторий на переоценку стоимости ценных бумаг. Эта мера хорошо себя показала. Уже в апреле 2020 года, до того как восстановился рынок нефти и другие рынки, наблюдалась стабилизация рынка ОФЗ», — пояснила директор департамента ЦБ.