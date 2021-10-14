Минцифры запустило на портале госуслуг интерактивную форму для участия граждан во Всероссийской переписи населения . «Впервые в истории перепись проходит в том числе в онлайн-формате — заполнить анкету для сбора статистических данных россияне могут на портале госуслуг», — отмечается в сообщении министерства.

Пользователям портала «Госуслуги» для заполнения электронного переписного листа нужна подтвержденная или стандартная учетная запись. Заполнить форму можно с компьютера, планшета, смартфона в любом месте, где есть доступ в Интернет. Проживающие в России граждане других стран также могут принять участие в переписи — для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале госуслуг с подтвержденным СНИЛС.

«Главное нововведение — возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг. Этой опцией могут воспользоваться около 100 миллионов россиян, имеющих стандартную или подтвержденную учетную запись. Впервые в истории страны все переписчики пойдут не с бумажными книгами, а с планшетами отечественного производства, которых произведено 360 тысяч. В будущем планшеты планируется переиспользовать для проведения исследований Росстатом, а также для улучшения оказания услуг гражданам, особенно в социальной сфере. За счет цифровизации Росстат сможет быстрее обрабатывать переписные листы с применением современных технологий работы с данными. В частности, будут применяться технологии искусственного интеллекта», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, чей комментарий приводится в релизе Минцифры.

«Электронный переписной лист специально адаптирован под портал госуслуг таким образом, чтобы анкету было удобно заполнять. Реализован простой и интуитивно понятный пользовательский путь, используются подсказки. Время заполнения листа на портале — 15—25 минут. Важно, что черновик переписного листа сохраняется на каждом поле ввода. То есть пользователь может сделать перерыв и завершить заполнение анкеты позднее», — рассказал замглавы Минцифры Олег Качанов.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября на большей части территории России, а в отдаленных и труднодоступных территориях продлится до 20 декабря 2021 года. Заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг можно с 15 октября по 8 ноября 2021 года.



Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2010 году.