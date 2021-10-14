Ставки по корпоративным и розничным кредитам продолжат расти в краткосрочной перспективе, прогнозирует Банк России в очередном выпуске обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» , который традиционно включает блок информации по банковским ставкам.

В III квартале два последовательных повышения ключевой ставки и рост доходностей облигаций федерального займа постепенно транслировались в рублевые ставки по кредитам конечным заемщикам, отмечает ЦБ. Росту кредитных ставок также способствовало удорожание банковских пассивов, тогда как льготные программы по-прежнему сдерживали увеличение стоимости заимствований.

В корпоративном сегменте в августе среднерыночные ставки по краткосрочным кредитам повысились на 0,77 процентного пункта, до 8% годовых, по долгосрочным — на 0,68 п. п., до 8,4%, что было обусловлено динамикой ставок по операциям как с крупными заемщиками, так и с субъектами малого и среднего предпринимательства.

В розничном сегменте рынка в августе продолжился рост кредитных ставок, причем опережающими темпами росли ставки по сопряженным с более высоким риском краткосрочным кредитам, в том числе в связи с ожиданиями повышения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России в сентябре и дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики до конца года. Так, средняя ставка по кредитам на срок до года составила 14,2% годовых, приблизившись к уровню II квартала 2020 года.

В рост среднерыночной ставки по кредитам на срок свыше года значительный вклад внесло увеличение ставки по рублевым ипотечным жилищным кредитам с 7,67% в июле до 7,78% в августе (максимум с мая 2020 года). Если в июле сразу после изменения параметров льготной ипотеки на новостройки рост средней ипотечной ставки в основном определялся снижением активности и ростом ставок в сегменте кредитов под залог договоров долевого участия, то в августе сопоставимо повышались ставки как на первичном, так и на вторичном рынке.

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«По данным оперативного мониторинга, в сентябре не отмечалось активного пересмотра банками ценовых условий ипотечного кредитования в сторону их ужесточения вслед за ростом ключевой ставки: на первичном и вторичном рынке ставки существенно не изменились, а по льготным программам даже незначительно снизились. Активная ценовая политика банков в сегменте льготной (под 7% годовых) и семейной ипотеки отражает по-прежнему высокую конкуренцию банков за надежных заемщиков, а сохранение базовых ставок по рыночным ипотечным кредитам — стабильность ожиданий по уровню инфляции и рыночных ставок на среднесрочном горизонте», — отмечается в обзоре.



«В краткосрочной перспективе корпоративные и розничные кредитные ставки продолжат рост вслед за возросшими доходностями облигаций. Динамика ставок в сегменте долгосрочных кредитов населению в том числе будет определяться соотношением ипотечных и потребительских кредитов в оборотах рынка, а также масштабами распространения семейной ипотеки», — заключают в ЦБ.