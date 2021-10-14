Рубль продемонстрировал уверенное укрепление к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,46 рубля, что на 51 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на это же время стоил 82,83 рубля (минус 64 копейки).

В ходе сессии было проведено около 42,3 тыс. сделок с долларом на 2,2 млрд долларов и 6,9 тыс. сделок с евро на 423 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 71,33—71,97 рубля за доллар и 82,72—83,5 рубля за евро.

«В четверг рубль укреплялся вместе с большинством других валют EM, получая поддержку с западных фондовых рынков и рынка нефти», — объясняет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. По его словам, вышедшие накануне данные по инфляции в США и публикация протоколов Федеральной резервной системы в целом оправдали ожидания инвесторов, рынок успокоился и в четверг демонстрировал аппетит к риску.

«Свою роль в сегодняшнем укреплении рубля сыграл и геополитический фактор: так, в СМИ снова подтвердилась информация о том, что администрация [президента США] Джо Байдена не планирует вводить санкции против «Северного потока — 2», — добавляет эксперт.



«На валютном рынке творится сегодня что-то очень непривычное и необычное. Рублю корона совсем не давит, а его укрепление восхищает. Очень может быть, что инвесторы реагируют на некоторые из правительственных заявлений: Кремль то оценивает диктатуру доллара не в лучшую для него сторону, то критикует ФРС за эмиссию денег, то указывает на прибыль от продажи газа», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.