Структура занятости существенно изменится к 2030 году в IT-отрасли, индустрии гостеприимства, развлечений, в науке, строительстве, сфере здравоохранения и социальных услуг, а также в образовании. При этом 70% работающих в этих сферах должны будут пройти повышение квалификации, заявил в четверг министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Евразийском женском форуме.

«Мы четко понимаем, что в горизонте 2030 года изменится структура по занятости, в том числе и в традиционных женских отраслях. Для себя мы выделили семь отраслей, которые существенно изменятся за десять лет», — сказал на сессии «Социальные изменения — 2030. Миссия женщин в достижении инклюзивного устойчивого развития» Котяков, чьи слова приводит ТАСС.

Министр отметил, что число занятых в IT-отрасли, в частности, вырастет на 70% за десять лет, в сфере гостеприимства — на 35%, развлечений — на 30%, в науке — на 27%, строительстве — на 20%, в сфере здравоохранения и социальных услуг — на 15%, образования — на 7%.



Большинство из этих сфер традиционно являются женскими, добавил Котяков. «С одной стороны, мы понимаем, что вовлеченность женщин в эти сферы будет расти, с другой стороны, мы понимаем, что технологические аспекты, сопровождающие рабочие процессы в этих отраслях, требуют большей квалификации. То есть мы четко понимаем, что в ближайшие девять лет 70% персонала, который работает в этих отраслях, будут вынуждены переквалифицироваться, и нам надо будет организовать повышение квалификации», — сказал министр.