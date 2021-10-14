Московская биржа совместно со СберБанком начала расчет новых индексов — индекса исламских инвестиций и индекса исламских инвестиций полной доходности. Сообщение об этом распространили в четверг Мосбиржа и «Сбер».

«Индексы созданы для обеспечения возможности инвесторам-мусульманам инвестировать средства в инструменты, созданные с учетом принципов ведения финансовой и другой экономической деятельности, одобряемых шариатом — совокупностью предписаний и правил, обязательных для мусульман», — поясняется в релизе фондовой площадки.

В основе формирования индексов лежит отбор ценных бумаг эмитентов, которые прошли процедуру проверки на соответствие принципам исламской экономики. Отбор эмитентов проводит наблюдательный совет шариата, созданный компанией Sberinvest Middle East Limited со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах. Sberinvest Middle East Limited также обеспечивает процедуру проверки ценных бумаг на соответствие законам шариата.

«Данные продукты будут предлагаться как для зарубежных, так и для отечественных, розничных и институциональных инвесторов. Мы считаем, что продукты на базе индексов будут пользоваться высоким спросом за счет хороших показателей доходности российского рынка и наличия ликвидности у потенциальных клиентов. Новые продукты идеально вписываются в глобальную стратегию ответственного ведения бизнеса «Сбера», — комментирует старший вице-президент СберБанка Олег Ганеев.

«В базу расчета индекса исламских инвестиций входят ценные бумаги, которые прошли процедуру проверки на соответствие принципам шариата, а также соответствуют установленным методикой расчета критериям: коэффициент ликвидности должен быть не менее 15%, доля акций, находящихся в свободном обращении, — не менее 5%. Максимальный вес акции одного эмитента в индексе не превышает 12%. В состав индекса вошли акции 15 российских компаний. В индекс исламских инвестиций не могут быть включены ценные бумаги компаний, деятельность которых связана с продажей алкоголя и табачной продукции, азартными играми, спекуляциями, рядом финансовых услуг. Помимо запрещенных видов деятельности в индексе присутствует ограничение на включение компаний по уровню долга и финансовому положению», — поясняется в сообщении СберБанка.

Индекс полной доходности также учитывает требования шариата в части обращения с дивидендами. Так, любая часть дохода, полученного от деятельности, не соответствующей принципам шариата, может быть выплачена благотворительной организации и таким образом «очищена». Для «очистки» дивидендов с помощью специального коэффициента рассчитывается сумма, вычитаемая из дохода. Таким образом, инвестор получает дивиденд за вычетом этой суммы.

Расчет значений ценового индекса осуществляется с периодичностью один раз в пять минут в течение основной торговой сессии. Расчет значений индекса полной доходности осуществляется с периодичностью один раз в день по итогам основной торговой сессии.



Методика расчета индексов опубликована на сайте Московской биржи.