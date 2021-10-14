Структурный профицит ликвидности российского банковского сектора в среднем за сентябрьский период усреднения составил 1,1 трлн рублей (за августовский период усреднения — 1,2 трлн). На начало октября профицит ликвидности увеличился относительно начала сентября на 0,4 трлн рублей и составил 1,3 трлн. Такие данные приводятся в обзоре Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

«В сентябре бюджетные операции привели к притоку ликвидности в банки в размере 0,3 трлн рублей. Расходы бюджета выросли как к базе 2020 года, так и к базе 2019 года. При этом по сравнению с прошлым месяцем они немного снизились, в том числе из-за того, что часть средств для проведения единовременных выплат поступила в банки еще в конце августа. Доходы бюджета также возросли относительно аналогичных периодов прошлых лет. С учетом покупок валюты по бюджетному правилу сальдо расходов и доходов бюджета для ликвидности банковского сектора было положительным. Кроме того, Федеральное казначейство по итогам месяца разместило дополнительные средства в банках», — отмечается в материале.

Также сообщается, что объем наличных денег в обращении в сентябре увеличился на 0,1 трлн рублей, что в целом соответствует сезонной динамике. При этом после перечисления единовременных бюджетных выплат спрос населения на наличные деньги временно увеличился. Однако поскольку существенная часть этих средств была сразу потрачена на покупку различных товаров и услуг, вскоре они вернулись в банки в виде инкассированной выручки предприятий розничной торговли.

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года сохранен Центробанком на уровне 0,8—1,4 трлн рублей.



Ситуация с валютной ликвидностью остается спокойной, добавляют в ЦБ.