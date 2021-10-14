«Сбер» сделал сервис «Деньги до зарплаты» более доступным для клиентов, получающих зарплату на карту банка. Об этом в четверг объявили в кредитной организации.

Так, процентные ставки в сервисе заменены фиксированным платежом: при сумме займа до 30 тыс. рублей вернуть нужно будет дополнительно 20 рублей на каждую тысячу, от 30 тыс. до 100 тыс. рублей — 15 рублей, от 100 тыс. рублей — 10 рублей.

Кроме того, максимальная сумма займа увеличена до 5 млн рублей, при этом она может составлять не более 50% оклада (ранее — 30 тыс. рублей).

«Наконец, воспользоваться «Деньгами до зарплаты» теперь можно с помощью виртуальных ассистентов семейства «Салют» в приложении «СберБанк Онлайн». Для этого достаточно сказать: «Салют, дай мне денег до зарплаты», — указывают в банке.

В «Сбере» напоминают, что его сервис позволяет занять через мобильное приложение от 1 тыс. рублей до половины оклада сроком на один месяц. Решение по займу принимается за несколько минут. Воспользоваться услугой можно в разделе «Мои привилегии» в личном кабинете зарплатного клиента или «Кредиты» — «Деньги до зарплаты».



С момента запуска сервиса в мае этого года им воспользовались уже более 400 тыс. клиентов «Сбера», уточнил директор дивизиона «Занять и сберегать» СберБанка Сергей Широков.