Показатель гендерного неравенства в зарплатах в России выше, чем в Европе, разница в зарплатах мужчин и женщин на схожих позициях составляет 29%. Об этом, как передает ТАСС, заявил в четверг министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Евразийском женском форуме.

«Дифференциация заработной платы по гендерному признаку, которая сегодня существует в Европе, находится в диапазоне 16—19% между мужчинами и женщинами; в России этот показатель выше — 29%», — сказал он на сессии «Социальные изменения — 2030. Миссия женщин в достижении инклюзивного устойчивого развития».

Министр добавил, что только 36,5% работающих женщин довольны заработной платой, при этом порядка 80% женщин удовлетворены условиями труда.

Он также отметил, что 58% из общего числа россиян с высшим образованием составляют женщины.



Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России 78 млн женщин, а в структуре занятости доля работающих женщин составляет 49%.