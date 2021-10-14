Внутренний и внешний спрос продолжил расширяться в российских регионах в августе — сентябре 2021 года, но повышение деловой активности сдерживалось негативными факторами. Об этом говорится в докладе Банка России «Региональная экономика».

Поддерживать экономику продолжал рост внутреннего туризма. «Дополнительный импульс потребительской активности придали меры бюджетной поддержки граждан. Предприятия из разных регионов страны реализовывали крупные инвестиционные проекты по улучшению транспортной и логистической инфраструктуры. Отмечалось увеличение спроса на товары российского экспорта», — отмечают в ЦБ.

«Рост внутреннего туризма поддерживал экономику Северо-Запада и Юга России, — комментирует управляющий Отделением Банка России по Республике Мордовия (Национальным банком Мордовии) Алексей Колосков. — В Центральной России к допандемическому уровню восстановились внутренние авиаперевозки. В Поволжье предприятия агропромышленного комплекса стали больше инвестировать в развитие логистической инфраструктуры, а компании Урала, Сибири и Дальнего Востока отмечали рост внешнего спроса на товары российского экспорта».

В то же время высокая загрузка сегмента грузоперевозок, напротив, негативно повлияла на деловую активность в ряде отраслей промышленности. По словам Колоскова, на Дальнем Востоке ограничения со стороны транспорта негативно повлияли на добывающую промышленность, а предприятиям Северо-Запада не позволили удовлетворить потребительский спрос на легковые автомобили.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий урожай отдельных агрокультур оказался ниже значений прошлого года, отмечается в резюме обзора ЦБ. Представители бизнеса указывали на увеличение дефицита кадров на рынке труда. На повышенных уровнях оставались инфляция и ценовые ожидания предприятий.

«У нас в Поволжье рост деловой активности был несколько ниже, чем во втором квартале. Это связано в том числе с перебоями в поставках комплектующих. В то же время уровень безработицы приблизился к допандемическому. В некоторых отраслях наблюдался дефицит рабочей силы», — рассказал Колосков.



Подробнее об экономической ситуации в конкретных макрорегионах можно узнать из доклада регулятора .