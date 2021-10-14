Председатель Банка России Эльвира Набиуллина хранит свои сбережения в рублях. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу «Фанимани», передает ТАСС.

«Нет, я храню в рублях. Во-первых, внутреннее убеждение: это было бы неэтичным и вообще неправильным для председателя Центрального банка хранить деньги в иной валюте. Я храню в рублях», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос, жалеет ли она, что хранила деньги в отечественной валюте и тогда, когда доллар стоил 35 рублей. Ранее, в январе 2014 года, Набиуллина сообщила в интервью Владимиру Познеру, что хранит сбережения в отечественной валюте.

Она также отметила, что, вложив в начале 2015 года сбережения в рублевый или валютный депозит, «в рублях бы вы выиграли».

По словам Набиуллиной, Центробанк, снижая инфляцию, работает над тем, чтобы рублевые сбережения были все более привлекательными. «И мы видим, что они становятся более привлекательными и люди больше хранят в рублях», — отметила она.

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