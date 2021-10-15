Рубль символически укрепляет позиции к доллару и незначительно дешевеет к евро в ходе утренних валютных торгов пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:50 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,93 рубля, что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 7:51 мск стоил 82,79 рубля (минус 17 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 71,25—71,37 рубля за доллар и 82,73—82,81 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.