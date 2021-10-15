Банки стали вводить комиссии за «стягивание» денег на карту сторонней кредитной организации, пишут «Известия» . На изменение тарифов в кредитных организациях пожаловались пользователи.Так, в сентябре на форуме Банки.ру клиент ОТП Банка сообщил, что кредитная организация ввела комиссию за «стягивание» денег через приложение сторонней кредитной организации. По его словам, это заградительная комиссия, о которой банк не уведомил, поэтому ее можно попросту не заметить. Другой пользователь сообщил об изменении в тарифе, добавив, что ему приходило push-уведомление о появлении комиссии.

По данным издания, на 14 октября комиссия за «перевод денежных средств на счета иных банков с использованием средств дистанционного банковского обслуживания иных банков» присутствовала в тарифах четырех из пяти дебетовых карт: она составляет 2%, но не менее 90 рублей. В разделе «Новости» на сайте кредитной организации информации о введении новых комиссий нет.

Аналогичную комиссию за «стягивание» денег в начале октября ввел Альфа-Банк, пожаловались на портале VC.ru. Пользователь рассказал, что «стянул» деньги, но в выписке обнаружил, что была списана более крупная сумма одним платежом, в диалоговых окнах во время проведения трансакции не было предупреждения о дополнительной комиссии. Представитель банка пояснил ему, что операция расценивается банком как «квазикэш». Другой участник дискуссии на VC.ru уточнил, что не получал от банка уведомления об изменении тарифов ни по почте, ни в СМС. Одному из комментаторов на Банки.ру поддержка Альфа-Банка ответила, что с 1 октября внедряется комиссия за пополнение карт других банков с пластика: она составит 1,95% (минимум 30 рублей).

ЦБ запросил у банков информацию о переводах с карты на карту В ЦБ пояснили, что хотят выявить лучшие практики и при необходимости подготовить рекомендации банкам по совершенствованию их систем управления рисками.

В описании тарифов на сайте «Альфы» нет сведений о платном «стягивании» денег. Комиссии за пополнение карт других банков с карт Альфа-Банка сейчас нет, заявил представитель кредитной организации. Он рассказал, что проводился временный пилотный проект с участием небольшого количества клиентов, чтобы привлечь их внимание к отечественной Системе быстрых платежей (СБП).

По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова, в последнее время ЦБ стремится ужесточить контроль за переводами денег с карты на карту. В интересах регулятора — осуществление переводов через СБП, где их проще контролировать, пояснил он. По закону клиент имеет право на предоставление полной и достоверной информации о стоимости той или иной услуги, в том числе и о размере взимаемой банком комиссии, напомнил партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Учитель. Он добавил, что закон не запрещает финансовым организациям изменять условия обслуживания и устанавливать новые комиссии или менять их размеры, но банк должен получить однозначное согласие от клиента об изменении условий договора.