На всех линиях и станциях московского метро с 15 октября заработал сервис Face Pay. Он позволит пассажирам оплачивать проезд при помощи системы распознавания лица, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы мы запускаем Face Pay — оплату проезда при помощи распознавания лица. Москва — первый город в мире, где система заработала в таком масштабе. Это более чем 240 станций метро. Аналогов Face Pay по качеству и удобству использования для пассажира нет нигде в мире. Подчеркну, что Face Pay — это лишь еще один способ оплаты проезда. Подключение к сервису добровольное, только если пассажир посчитает этот способ оплаты удобным для себя. Другие способы оплаты никуда не денутся», — отметил Максим Ликсутов.

Чтобы воспользоваться Face Pay в метро, нужно привязать свою фотографию, банковскую карту со средствами для оплаты проезда и карту «Тройка» к сервису через приложение «Метро Москвы». Сделать это лучше заранее — регистрация может занять несколько часов. Вся информация будет надежно зашифрована — камера на турникете считывает биометрический ключ, а не изображение лица или другие персональные данные.

Далее следует найти специальный турникет, на него укажет соответствующая наклейка на полу. Во время прохода нужно посмотреть в камеру на турникете. Деньги за проезд спишутся автоматически. Процедура аналогична проходу по банковской карте.

«Чтобы зайти в метро, пассажирам не нужны ни карта, ни смартфон — достаточно посмотреть в камеру на турникете. Вам не нужно прикасаться ни к смартфону, ни к каким-либо другим поверхностям. Это очень удобно. По нашим прогнозам, в ближайшие два-три года 10—15% пассажиров будут регулярно пользоваться Face Pay. Если потребуется, то будем корректировать число турникетов для Face Pay, если поймем, что спрос на него растет», — объяснил заммэра.